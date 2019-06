Geografie della rivolta. Primo Moroni, il libraio del movimento. Antropologo della città, ballerino, intellettuale rivoluzionario e punto di riferimento per diverse generazioni di militanti, fondatore della libreria Calusca di Milano, Primo Moroni ha saputo unire diversità e percorsi singolari senza mai dimenticare l’obiettivo di un mondo che fosse per tutti migliore, costantemente impegnato in un’attività intesa a “socializzare saperi senza fondare poteri”.



Amico e maestro della prima generazione di punk milanesi, per tutta la sua esistenza osserva, studia e naviga anche la galassia dell’underground: beat, indiani metropolitani, punk, cyberpunk e centri sociali autogestiti.



Autore insieme a Nanni Balestrini del testo fondamentale sui movimenti degli anni ’70 “L’Orda d’Oro" alla sua figura è legata la memoria della stagione dei conflitti sociali del lungo Sessantotto italiano, non meno che i germi dell’immaginario politico dei movimenti del nostro presente.



Lo scorso anno DINAMOpress ha dedicato uno speciale, diventato un libro, al suo pensiero, in collaborazione con l’Archivio Primo Moroni, la libreria Calusca e il Csoa Cox18 che hanno messo a disposizione i suoi scritti conservati nel centro sociale dalla sua scomparsa nel 1998



