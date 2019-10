Genuino Clandestino al CSOA Forte Prenestino

Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre arriva al CSOA Forte Prenestino Geniono Clandestino.

Contro ogni monocoltura

Dai campi alle città

Dalle pratiche alle menti

Contro devastazioni e inquinamenti

Il programma:

Venerdì 18 Ottobre

Ore 17:00 assemblea di confronto rete città-campagna

Ore 20:00 - cena conviviale ognuno porta qualcosa, compresi piatti, bicchieri e posate.

Ore 21:00 proiezione del documentario antropocene- dibattito

Ore 22:30 - Gruppo musicale - Gaiamò

Ore 23:30 jam session popolare



Sabato 19 Ottobre

Dalle ore 08:30 Colazione

Ore 9:00 Accoglienza reti, presentazione dei titoli, introduzione ai temi dell’agenda e della metodologia

a) Relazioni e cura nei contesti politico e territoriale. Un confronto tra città e campagna.

b) Cura e custodia dei territori (autodeterminazione contro le nocività)

Ore 13:00 -15:00 pranzo

Ore 15:00:17:00 spazio ai tavoli tecnici

- tavolo artigianato, tavolo garanzia partecipata, tavolo comunicazione, tavolo mutuo-aiuto, suolo e orticoltura

- tavolo "Dai rifiuti nascono i fior: prendiamo una lavacose dalla monnezza,

smontiamola, estraiamo pezzi utili: motore, interruttori, ma soprattutto

un'elettrovalvola, utile per sistemi di irrigazione.

Con componenti economici e qualche punto di saldatura costruiamo un

semplice circuito elettronico per temporizzare l'elettrovalvola.

a cura di AvANa https://avana.forteprenestino.net/

Ore 17:30 -20:00 assemblea plenaria

Ore 20:00 -21:00 cena

Ore 21:00 - 22:30 Spettacolo teatrale – el pandera – dibattito

Ore 22:30 - 00:30 Concerti Legittimo Brigantaggio, Quelli di Annares

Domenica 20 Ottobre

- Mercato A Largo Agosta - Centocelle

Dalle 9:00 - 18:00 mercato contadino e cucine autogestite, animazione bimbi con giostra bici

artisti di strada, bike massacre

Ore 10:00 -11:00 Presentazione libro make rojava green again

Ore 11:00 -13:00 Diretta sulle frequenze di Radio Onda Rossa, conduzione contadina insieme a Radio Contado di Radio Wombat

Ore 11:30-12.30 Titubanda

Ore 13:00 -14:30 pranzo in piazza – estrazione riffa con prodotti contadini&artigiani

Ore 14:30 -15:30 Orchestra Malancia

Ore 16:00 -17:00 Le Radiose on air

Qui lo Spot di presentazione della tre giorni: https://archive.org/details/191018genuinoclandestino

Per maggiori informazioni www.genuinoclandestino.it - www.terra-terra.it