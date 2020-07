"Genius loci. Dove abita il genio", il festival della scienza di Roma

Roma come luogo della scienza e della ricerca. È questo il focus del festival "Genius loci. Dove abita il genio", che si terrà nella Capitale dal 16 luglio al 2 agosto e aprirà le porte dei luoghi dove la scienza vive, in un momento storico in cui, a causa della pandemia, l’importanza della ricerca è sotto gli occhi di tutti.

Una grande rassegna di eventi tutti gratuiti: mostre, workshop, tour guidati per far conoscere a un pubblico allargato i posti e i protagonisti di una Roma meno nota, non la città dei fasti antichi e dell’arte ma quella, proiettata verso il futuro, dell’eccellenza nel progresso tecnologico, dei suoi tanti centri internazionali di ricerca e sperimentazione scientifica, che ne fanno un punto di riferimento nel mondo.

L’Agenzia Spaziale Italiana, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il CNR, il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"-CREF dei “ragazzi di via Panisperna” e ancora l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, fiore all’occhiello della ricerca in Italia e motore della lotta al covid-19, sono solo alcuni dei luoghi normalmente inaccessibili che è possibile visitare grazie a tour guidati, che ne raccontano l’attività, la storia e le bellezze architettoniche.

Inaugurato nel 2018, il festival, realizzato dall’associazione culturale Open City Roma con la curatela di Laura Calderoni, giunge quest’anno alla sua terza edizione e, visto il grande successo di pubblico, diventa un format triennale con un programma che si articolerà annualmente dal 2020 al 2022.



Il festival “Genius loci. Dove abita il genio” è realizzato dall’associazione culturale Open City Roma in collaborazione con APS Tavola Rotonda, Fondazione Gimema onlus, La Scienza Coatta, Legambiente,

con il contributo di Agenzia Spaziale Italiana, L’Archivio Centrale dello Stato, Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"-CREF, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università di Tor Vergata - Orto botanico, IRCCS Lazzaro Spallanzani, Centro Sperimentale di Fotografia Adams.



Il progetto è vincitore dell'Avviso Pubblico Eureka!Roma e fa parte di Romarama, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale.



Il programma completo è disponibile ai link www.geniuslocifestival.it/programma.html e www.romarama.it/manifestazione/genius-loci-%E2%80%93-dove-abita-il-genio-4844