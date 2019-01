Genitori in affitto al Teatro de' Servi

Dopo il grande successo di pubblico nella scorsa stagione con “Ho adottato mio fratello”, torna sul palcoscenico del Teatro de’ Servi la giovane compagnia de "I pezzi di Nerd" con il loro nuovo spettacolo firmato insieme a Fabrizio Nardi, Nico di Renzo (in arte Pablo & Pedro) e Nazzareno Mattei, con la regia di Fabrizio Nardi.



“Genitori in affitto” porta in scena la spassosa vicenda di tre fratelli che, come i tre piccoli porcellini, vivono spensierati in quella che considerano - peraltro non del tutto a torto - la loro legittima casa. Ma in agguato, come nella favola, c'è il lupo cattivo che ha l'inusitato aspetto dei genitori, o per meglio dire di una loro "pazza idea". Dopo anni di felice separazione, hanno preso una decisione importante: risposarsi.



Lo scontro generazionale, o più semplicemente la contrapposizione di egoismi amplificati dall'abitudine alla comodità e all’indipendenza è dietro l’angolo. Il “No!” è secco: la casa di famiglia non deve essere riconsegnata a chi l'ha sventatamente ceduta. Sarà lotta dura senza paura.



Lungo questo filo logico, o se si preferisce volutamente illogico e paradossale, si dipana la storia di Agostino (Jey Libertino) , Giancarlo (Nicolò Innocenzi) e Flavio (Mirko Cannella) che da anni convivono in una sorta di "libertà obbligatoria" nella casa dei genitori tra intoppi ed agitazioni, ma anche tanta voglia di divertirsi.



Al danno, quando apprendono dai genitori le novità in arrivo, si aggiunge la beffa: proprio in quel momento hanno stabilito di ristrutturare l’abitazione in base ai propri bisogni con l’aiuto dell’amico Giovanni (Michele Iovane). Tutti allora vengono coinvolti nella elaborazione dei più astuti, divertenti e improbabili piani per far saltare le nozze, perfino di Rosy, la seducente ragazza delle pulizie (Lorenza Giacometti).



La parola d'ordine, scomodando il buon Manzoni, è una sola: questo matrimonio non s’ha da fare!