GenerAzioni a Confronto II Edizione

L'Associazione Culturale Artinarte, in collaborazione con la galleria Vittoria di Roma, presenta la seconda edizione della rassegna d'arte contemporanea "GenerAzioni a Confronto" a cura di Giorgio Di Genova, Paolo Viterbini e Walter Necci. GenerAzioni a Confronto sarà inaugurata sabato 8 Aprile alle ore 17.30 e rimarrà aperta fino al 23 dello stesso mese nelle sale dell'antica stamperia della Biblioteca del Monumento nazionale di Grottaferrata. La rassegna nata nel 2015 a Genzano ha come obbiettivo il confronto tra generazioni diverse, offrendo al pubblico la scoperta dei linguaggi dei dipinti, delle sculture e delle installazioni, che provengono da culture e da luoghi differenti con l'intento di focalizzare uno spaccato della ricerca e per individuare le linee espressive del nuovo secolo. Questa rassegna prosegue oggi con la partecipazione di artisti prestigiosi: dai riconosciuti maestri nati negli anni Trenta fino ai promettenti giovani della fine degli anni Novanta, i quali animano con il vasto mondo dell'arte, dando vita ad un fitto rapporto tra artisti, critici e gallerie. Salvatore Baylon, Ugo Bongarzoni, Etty Bruni, Danilo Buniva, Francesco Calia, Roberto Campagna, Natalia "Natascia" Campanelli, Maurizio Campitelli, Luigi Capizzi, Daniela Caporro, Antonio Carbone, Patrizia Chambry, Aldo Ciabatti, Daniele Cianfanelli, Alessandro Cignetti, Liliana Condemi, Angela Teresa Consoli, Antonella Contursi, Franco Cortese, Giovanna Crudele, Verena D'Alessandro, Patrizia D'Andrea, Rita Denaro, Maribel Diez, Elena Di Felice, Lucia Di Miceli, Cinzia Di Noto, Gaetano Di Stefano, Marcello Diotallevi, Renzo Eusebi, Assunta Ferrini, Nora Nikolova Ficcadenti, Marco Fratarcangeli, Barbara Giacopello, Salvatore Giunta, Gigi Gramantieri, Francesco Grasso, Maria Rita Gravina, Alessia Grifoni, Vittorio Guarnieri, Francesco Guidoni, Mario La Carrubba, Angelo Liberati, Donato Linzalata, Marina Loreti, Rosa Marasco, Damiano Massaro, Marisa Mazza, Monica Melani, Adamo Modesto, Mauro Molinari, Isabella Morandi, Veronica Morresi, Paola Guia Muccioli, Walter Necci, Roberto Nizzoli, Carmen Novaco, Cristina Palandri, Beatrice Palazzetti, Maria Camilla Pallavicini, Franco Paletta, Luca Paolella, Flaviana Pesce, Marisa Pezzoli, Adriana Pignataro, Yajaira M. Pirela M., Andrea Pisano, Edoardo Pisano, Franco Pivetti, Luciano Puzzo, Giuseppe Ribechi, Teodora Ricciardi, Myriam Risola, Gian Paolo Roffi, Lucio Rossi, Cesare Saccenti, Enrico Saggese, Seham Salem, Rosemary Salkin Sbiroli, Rena Saluppo, Vito Sardano, Manuela Scannavini, Laura Scaringi, Nora Sciarra, Alessio Serpetti, Fabrizia Sgarra, Renata Solimini, Emma Sorbo, Anna Maria Tani, Ana Maria Terzoni, Paolo Tinella, Gabriella Tirincanti, Sabrina Trasatti, Lamberto Trombetta, Gheorghe Untu, Dalia Valdez, Loriana Valentini, Laura Valeri, Gianfranco Vinay, Paolo Viterbini, Oriano Zampieri, Gianfranco Zazzeroni. Gli organizzatori e il curatore Giorgio Di Genova hanno realizzato la manifestazione creando un momento di aggregazione che dovrà divenire "evento abituale e di particolare importanza" tra le manifestazioni che si sviluppano fuori dal circuito dei luoghi istituzionali di Roma città.