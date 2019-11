Il docufilm “Generazione Diabolika”: proiezione straordinaria nell’ex “Casa Madre” del party romano

Dopo essere stato presentato nella selezione ufficiale del London International Motion Picture Awards, del Cardiff International Film Festival, Florence Queer Film Festival ed il successo ottenuto nelle sale dove è arrivato grazie a Movieday, Generazione Diabolika verrà proiettato all’Orion di Ciampino il prossimo 14 dicembre in quella che è stata proprio la “Casa Madre” del party più famoso degli anni Duemila.

Generazione Diabolika

Un film indipendente, quello diretto da Silvio Laccetti e prodotto da Giuseppe Di Renzo, Gianmarco Capri e lo stesso Silvio Laccetti, in associazione con Tanika Studio e Paimon Production, che è arrivato nelle sale italiane dopo il successo dell’anteprima nazionale del 10 giugno al Cinema Barberini di Roma (doppio sold out per un totale di 600 spettatori in una sola sera) seguito dalle proiezioni di Milano, Bologna, Firenze, Palermo, Viterbo e in altre città della penisola.

Uno spaccato sociale e generazionale che per settanta minuti ci fa compiere un tuffo nel passato, in quell’Italia di inizi anni Duemila, ripercorrendo la storia di uno degli ultimi fenomeni del mondo della notte capace di attirare un pubblico così vasto. La storia di un gruppo di dj e organizzatori che da Roma sono riusciti a conquistare la penisola, per poi girarsi l’Europa ed arrivare allo Space di Ibiza.

Il lungometraggio racconta questo fenomeno attraverso interviste e materiale d’archivio inedito, partendo dalla fine degli anni ’90 e arrivando a coprire un decennio di storia del nostro Paese. Il tutto in una sola notte, ad una settimana dalla tragica scomparsa dello storico vocalist Lou Bellucci attraverso il racconto dei dj Emanuele Inglese, D. Lewis, Emix, Paolo Bolognesi, Simone Lp e del vocalist Henry Pass. Nel documentario è presente anche Vladimir Luxuria che ricostruisce gli anni del Muccassassina, una vera e propria palestra per i dj romani.

La proiezione evento del 14 dicembre avrà inizio intorno alle ore 23:00 presso l’Orion di Ciampino e a seguire, per la prima volta dal 2007, i dj del Diabolika torneranno ad esibirsi tutti insieme.

Tutti i dettagli dell’evento qui https://www.facebook.com/events/419991862275377/