Gemello in concerto all'Ex Dogana

Andrea Ambrogio a.k.a. Gemello è una testa uragano. Regala colore ed emozione. Come nella musica così nei suoi quadri. Prima gli In The panchine e il Truceklan, la storia del rap.

Poi alcuni anni di silenzio che portano a due dischi: Niagara e Indiana e tanti successi: Sirena, Taciturnal, Stanza 106, Testa Uragano e Lucertole, solo per citarne qualcuno.

Venerdì 5 Ottobre, Gemello in concerto all'Italian Attitude Stage di Spring Attitude Festival con SMASH.