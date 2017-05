Gemelli di Guidonia feat. gli Aristogattoni live

EFFERVESCENTI NATURALI! Degli abili cantanti e intrattenitori, daranno colore al Vinile con il loro show tra battute, gag musicali, parodie, imitazioni... Chi sono? I GEMELLI DI GUIDONIA! Attualmente sono nel cast della fortunata trasmissione "Edicola Fiore", in onda tutte le mattine su SKY UNO E TV8.

Ma avranno un'ottima compagnia, al loro fianco, Gli Aristogattoni, Il reportorio però è quello dei grandi autori americani dagli anni trenta ad oggi...perchè resister non si può al ritmo del jazz!! Vi aspettiamo! I GEMELLI DI GUIDONIA sono i fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, tre fratelli di origine napoletana, che vivono a Roma da oltre dieci anni e girano l'Italia con spettacoli frizzanti e coinvolgenti.

La loro passione per il canto nasce da bambini: Pacifico si divertiva a suonare una piccola tastiera che era in casa, Gino non tardò a mostrare le sue capacità vocali ed a esibirsi con il fratello nei primi duetti. Il coinvolgimento del più piccolo dei tre, Eduardo, fu inevitabile...infatti la sua voce era proprio quella che mancava per creare l'armonia perfetta. Le importanti esperienze artistiche iniziate di li a poco, gli hanno fatto scoprire e affinare la loro vena comica, la capacità di improvvisazione, la "naturale effervescenza", qualità che gli hanno permesso di arricchire sempre di più i loro spettacoli, arrivando a creare uno stile del tutto nuovo e originale.

L'appellativo i Gemelli di Guidonia, gli è stato dato dal grande showman Rosario Fiorello: il loro nome originale infatti è EFFERVESCENTI NATURALI. GLI ARISTOGATTONI, la band prende il nome dal suo leader (Renato Gattone) ispirandosi al film di Walt Disney "Gli Aristogatti". Miaooo!!! Pacifico Acciarino : Voce Gino Acciarino: Voce Eduardo Acciarino: Voce Renato Gattone: Contrabbasso Gianluca Galvani: Cornetta Carlo Conti: Sax Stefano Scartocci: Pianoforte Gianluca Perasole: Batteria