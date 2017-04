Gelato Festival: i guru del gelato artigianale a Roma

Bartoccioso, fondente al mandarino moscato, oro, ricotta e albicocche al miele, mandorla all’arancia e tonka... ecco le prime cinque squisitezze in corsa nella cornice della Capitale. A Roma torna Gelato Festival: tre giorni sulla terrazza panoramica più seducente d’Italia per ri-innamorarsi del dolce italiano più amato nel mondo, il gelato.

Gelato Festival Europa, il tour del prodotto più trasversale che ci sia, atterra alla Terrazza del Pincio con i suoi mitici food truck.

La prima manifestazione itinerante che in 7 anni ha portato in piazza folle da stadio, si fermerà in città dal 29 aprile al 1 maggio prima di conquistare le più belle piazze d’Europa (Torino, Milano, Londra, Varsavia, Amburgo e Finale Europea di Firenze)… sognando l’America.

L’assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Adriano Meloni saluta l’VIII edizione della “Kermesse ormai ambasciatrice di uno dei nostri prodotti più conosciuti nel mondo. Occasioni come questa - aggiunge - aiutano occupazione e territorio a crescere. Creatività e qualità sono, infatti, un mix unico per questo settore da sempre fiore all’occhiello della nostra economia”.

Molte le novità di Gelato Festival 2017: raddoppiano i guru del gelato artigianale pronti a contendersi il titolo del Miglior Gusto europeo con una ricetta creata apposta per le piazze del Festival. In palio, tra divertimento, corsi, assaggi e ghiotte sorprese (col biglietto oltre ai 16 gusti in gara, 10 gusti speciali + 6 smoothies), il cuore e il palato della folla.