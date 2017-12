Tutti pazzi per il gelato ai dorayaki: da Fassi c'è chef Hiro

Domenica 17 dicembre il Palazzo del Freddo ospita un nuovo appuntamento all’insegna del gusto e dello scambio culturale con lo show cooking di Andrea Fassi e Chef Hirohiko Shoda, personaggio televisivo ("La Prova del Cuoco" su Rai Uno e "Ciao, sono Hiro" su Gambero Rosso Channel) e radiofonico, autore di libri di cucina, consulente, tutor gastronomico e docente in diverse accademie di cucina professionali.

Da Fassi la ricetta segreta del gelato ai dorayaki

Nel laboratorio artigianale di via Principe Eugenio all’Esquilino, Chef Hiro, partendo da una base di gelato fior di latte Fassi, realizzerà una sua creazione dolce ispirandosi al Giappone in inverno, in particolare al Tempio d'Oro di Kyoto, Patrimonio Unesco. Andrea Fassi utilizzerà invece la ricetta segreta di Hiro dei dorayaki, tipici dolcetti tradizionali giapponesi, per creare un nuovo gusto gelato che verrà offerto in degustazione al pubblico.

Chef Hiro al Palazzo del Freddo

“Ho scelto Hiro perché la sua filosofia è semplice e la sento molto vicina alla mia - afferma Andrea Fassi, maestro gelatiere e amministratore delegato del Palazzo del Freddo - Chef Hiro esalta infatti il concetto di purezza dei cibi nei loro gusti e colori, il contatto diretto con gli ingredienti freschi e di stagione, elementi in cui mi ritrovo perfettamente e che sto promuovendo anche nella elaborazione dei menù delle cene gelato che realizzo periodicamente nella Sala Giuseppina della gelateria. Sono sicuro che l’esperienza con Chef Hiro sarà interessante dal punto di vista lavorativo, ma soprattutto divertente perché è una persona splendida. Sarà un piacere accogliere il pubblico, famiglie e bambini e fare insieme gli auguri di Natale”.

L’appuntamento è fissato per domenica 17 dicembre, alle ore 17, presso la gelateria Fassi di via Principe Eugenio 65-67 all’Esquilino.

L’evento è aperto al pubblico e non è prevista la prenotazione, ma, per motivi di spazio, è consigliabile arrivare in orario per permettere agli organizzatori di gestire in maniera ottimale l’entrata in laboratorio.

Ingresso libero con degustazione di gelato al gusto Dorayaki.