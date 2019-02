Il priossimo venerdì 1 marzo riapre la gelateria La Romana di via Ostiense 48. Il punto vendita, rimaso chiuso per un periodo, per un restyling degli interni è ora pronto per riaccogliere clienti affezionati e nuovi.

Riapertura della gelateria La Romana

E così, la tanto apprezzata gelateria di Roma invita tutti, il primo venerdì di marzo a festeggiare la riapertura in modo goloso. È, infatti, in programma una degustazione delle specialità 'della casa' a partire dalle ore 16:00.