Inaugurazione Gelateria 'Balan - Amore per il gelato': coni e coppette gratis

La Gelateria Balan cambia nome e invita tutti all'inaugurazione prevista per domenica 24 febbraio. Aperta, per la prima volta nel 2015, ha deciso di voltare pagina con nuovo nome e nuovo look. Il gelato, però, resta lo stesso, quello che segue la tradizione e la filosofia del passato.

La nuova inaugurazione della Gelateria Balan - Amore per il gelato

"La gelateria Balan nasce da un'idea personalizzata di fare gelato per offrire un'esperienza unica del vero gelato italiano, ricco e gustoso", scrive la Gelateria Balan sul suo profilo Facebook, invitando tutti ad assaggiare coni e coppette gratis.

L'appuntamento per la nuova inaugurazione della Gelateria Balan è per domenica 24 febbraio, dalle 14 alle 20, in piazza Lotario 7, nei pressi di Piazza Bologna (Metro B)