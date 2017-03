GeGé Telesforo live all'Auditorium Parco della Musica. "Take a Fun Slow Ride" canta la vocalist Joanna Teters nel brano "The Green Doctor", ed è proprio una passeggiata lenta, divertente, rigenerante e significativa quella che GeGé Telesforo propone in questo concerto dedicato al progetto Soundz for Children (United Musicians for UNICEF) di cui GeGé è inventore e promotore, finalizzato alla rimozione di tutti gli ostacoli socio-culturali che impediscono un armonioso sviluppo psico-fisico dei bambini attraverso la musica. Un concerto carico di magia, particolarmente energico ed ispirato al futuro, a tutto ciò che sarà “next” per noi e per i nostri figli, partendo dalla “prossima musica”: the next music che GeGé vi propone in anteprima esclusiva.

GeGè Telesforo sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua carriera come musicista e vocalist con la pubblicazione del suo nuovo album Fun Slow Ride che rappresenta un passo in avanti con tanti ospiti e collaborazioni internazionali. Fun Slow Ride (International Collective of Music Travellers) è un progetto corale, prodotto da GeGè Telesforo con la complicità di Leo Sidran in due intensi anni di lavoro tra Brooklyn, Madison, Londra e la campagna a nord di Roma, tutti elementi che si possono rintracciare nel sound del disco: c'è la tranquillità, il suono della natura ma anche i rumori e il fervore creativo di metropoli come Londra e New York.

Continua inoltre la sua attività di divulgatore televisivo: su Radio24 con il programma “Soundcheck” dove presenta novità ed artisti di tutto il mondo, anche scoperti con un lavoro di ricerca ed approfondimento di grande spessore e qualità su Rai 5 con “Variazioni Su Tema”, il suo nuovo programma che parla dei musicisti, della loro vita, della loro musica. Un nuovo stile per raccontare l’arte ed il mestiere della musica, con la chiave ironica che rimane comune denominatore di tutte le attività di GeGé.