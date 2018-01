Gegè Telesforo presenta la nuova stagione di "Variazioni su Tema"

Evento Speciale a Officina Pasolini



Presentazione di Variazioni su Tema



Un programma di GeGè Telesforo



ore 18.30 cocktail di benvenuto



ore 19.00 inizio presentazione



Ingresso libero fino a esaurimento posti





Lunedì 15 gennaio Officina Pasolini HUB è lieta di ospitare la presentazione della seconda stagione di Variazioni su Tema, il programma di GeGè Telesforo che racconta il dietro le quinte del mondo musicale italiano e che, dopo il successo dello scorso anno, il 17 gennaio tornerà sul piccolo schermo di Rai 5 a partire dalle 22.40.



La serata sarà presentata dallo stesso Telesforo, che proporrà una serie di contributi video per scoprire i contenuti di questa seconda edizione di VsT2, in cui ancora una volta si ritornerà in mezzo alle sale di registrazione, i music clubs, le sale prova, le scuole di musica, i festival (ma anche sulle spiagge, nei parchi o nei boschi) per svelare gli aspetti più intimi e nascosti, così come i personaggi più curiosi e interessanti, del nostro panorama musicale.



Come la prima serie, VsT2 si articolerà in 25 puntate ambientate in 25 location diverse con uno stile del racconto vario ed estemporaneo: una sorta di real-tv on the road the tratta i temi più disparati, ospitando grandi artisti affermati ma anche operatori del settore e giovani studenti di musica - i talenti del futuro - che racconteranno il loro speciale rapporto con la musica dentro e fuori dai riflettori.



Oggetto della presentazione saranno inoltre le tre puntate speciali, Variazioni su Tema XL, in onda a partire dal mese di marzo, che approfondiranno tutti i temi della “video -riflessione” settimanale.



Teatro Eduardo De Filippo - Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini



Allo spazio si accede attraverso l’accesso di Viale Antonino di San Giuliano, angolo via Mario Toscano (zona Ponte Milvio)



www.officinapasolini.it



INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI