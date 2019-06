Gegè Telesforo Group alla Casa del Jazz

Gegè Telesforo arriva alla Casa del Jazz, nel contesto di "Summertime 2019", il prossimo 29 giugno per portare uno spettacolo speciale.

Recentemente, infatti, Gegè Telesforo è stato nominato GoodWill Ambassador UNICEF per il suo progetto SOUNDZ FOR CHILDREN e sta attualmente conoscendo un periodo particolarmente felice della sua carriera.

Il suo ultimo cd “FUN SLOW RIDE” rappresenta un nuovo e deciso passo in avanti con tanti ospiti e collaborazioni internazionali. Il “SONGBOOK”, libro di spartiti e compilation on line, è la raccolta dei suoi numeros successi. La nuova produzione in arrivo quest’anno, sarà un vero e proprio balzo verso territori musicali inesplorati, una fusione di ritmi e melodie di grande energia e spessore.

Appuntamento con Gegè Telesforo alla Casa del Jazz, il 29 giugno alle 21.