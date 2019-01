Gege' Munari Trio Feat. Seby Ragusa in concerto al Charity Café

Gegè Munari, la leggenda vivente del Jazz Italiano e Internazionale, Artista poliedrico e di grande sensibilità musicale e swing. Con Domenico Sanna al pianoforte, dal tocco raffinato e personale e pieno di frasi, con Vincenzo Florio al contrabbasso, virtuoso, elegante e molto swing, e con Seby Ragusa, uno dei migliori sassofonisti apprezzati dalla critica internazionale. Un quartetto di qualità eccellente, che ci regalerà forti emozioni ripescando la storia del jazz I più celebri standard rivisitati ed eseguiti in una versione moderna.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881



Line-up

Domenico Sanna, Piano

Vincenzo Florio, Contrabbasso

Gegè Munari, Batteria

Special Guest Seby Ragusa, Sax Tenore