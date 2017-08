Gegè Munari presenta Swing Machine a Villa Celimontana

Mercoledì 30 Agosto presso Villa Celimontana Gegè Munari presenta Swing Machine



Eugenio Commonara, in arte, Gegè Munari, nasce a Frattamaggiore (Napoli) in una famiglia di musicisti.

Nel 1944, all’arrivo degli americani, è già sulla scena per ballare il tip tap negli spettacoli organizzati dai fratelli. Agli inizi degli anni ’60 sostituisce il fratello Pierino e diventa batterista.



Nel 1964 collabora strettamente con Gato Barbieri nel cui gruppo suonano anche Enrico Rava, Franco D’andrea e Gianni Foccià.

Nel 1968 collabora con l’orchestra della Radio Televisione Italiana partecipando a numerosi spettacoli e produzioni televisive, accompagnando artisti internazionali quali: Liza Minelli, Mirelle Martieu, Jerry Lewis.....

A Roma svolge un’intensa attività come sideman incidendo anche musica da film sotto la direzione dei maestri Ennio Morricone, Bruno Acanfora, Pino Calvi, Ritz Ortolani, Piero Piccioni, Armando Trovaglioli, Gianni Ferrio e altri.

Ha suonato inoltre con Walter Bishop trio, Side Hampton, George Coleman, Kay Winding, Ceder Walton, Steve Lacy, Jon Faddis, Hal Grey.



Villa Celimontana



Ingresso viale della Navicella, ingresso free



Line up



Ettore Carucci piano

Francesco Lento tromba

Luca Bulgarelli contrabbasso

Gegè Munari batteria