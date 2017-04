Gavin DeGraw in concerto al Quirinetta

Il 3 maggio è in arrivo al Quirinetta Gavin DeGraw, l'apprezzatissimo autore di "Chariot" e molte altre hit, con il suo speciale tour An Acoustic Evening with Gavin DeGraw. Le canzoni di Gavin DeGraw ascoltate in versione acustica lasciano uscire tutte le emozioni, raccontate in modo semplice.

An Acoustic Evening with Gavin DeGraw è un set dalle atmosfere intime, che darà ai fan l'opportunità di vedere il cantautore impegnato in versioni essenziali e rigorosamente unplugged di alcuni dei suoi più grandi successi, insieme a rari outtakes mai eseguiti dal vivo, prima di riprendere il tour del suo ultimo album "Something Worth Saving", uscito lo scorso settembre e trascinato dalla hit "She Sets The City On Fire" Gavin DeGraw esordisce nel 2003 con "Chariot" (J Records), che nel giro di poco tempo lo proietta in testa alle classifiche grazie all'omonimo singolo e a "I Don't Want To Be", che diventa la sigla della fortunata serie TV One Tree Hill.

Ognuno dei suoi cinque album seguenti, da "Gavin DeGraw" (J Records, 2008) a "Something Worth Saving" (RCA, 2016) ottiene importanti riconoscimenti a livello mondiale con dischi d'oro e platino, oltre alla nomination ai Grammy Awards 2014 per "We Both Know", canzone scritta a quattro mani insieme a Colbie Calliat per la colonna sonora del film di Lasse Hallström "Vicino a te non ho paura". Prevendite: booking.viteculture.com. Biglietti 22 euro Info: 06 6992 5616