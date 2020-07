Gasometro vintage, sere d'estate tra musica e mixology

Gasometro Vintage nasce nell'area metropolitana post industriale Ostiense, recentemente stilata da The Guardian nella classifica dei quartieri più cool d'Europa.



All'ombra del Gazometro, tra i vicoli che da anni sono simbolo di Street Art e del divertimento Romano, vi aspettiamo ogni sera d'estate con una proposta di intrattenimento diversa, tra mixology, buona musica e le prelibatezze del nostro Chef.



Areas

Lounge

Industrial

Gazometro



Food & Drink

Cocktail Bar

Craft Beers

Restaurant

Appetizer



Entertainment

Music

Biliardino

Seria A

Art Expo



Info e prenotazioni: 065747826 - 3317605752 - 3283750961 (WhatsApp)



Programmazione



Lunedì - Deep Monday

Martedì - 90 Special

Mercoledì - GasometroLibre

Giovedì - Blackout

Venerdì - Friday I'm in Love

Sabato - Sabato Bestiale

Domenica - Mainstream



Gasometro Vintage

Via del Commercio 36, Roma