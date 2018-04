Gary Lucas Live a L'Asino che Vola

Gary Lucas si esibirà dal vivo per una serata di grande musica sul palco dell'Asino live il 24 aprile, a partire dalle ore 22.00. Storico chitarrista di Jeff Buckley e figura cardine della nascita del mito del cantautore americano con i brani Mojo Pin e Grace di cui è autore, Lucas ha alle spalle un'infinita schiera di collaborazioni con personaggi fondamentali della storia del rock americano degli ultimi quarant'anni tra cui Leonard Bernstein, Captain Beefheart, Chris Cornell, Lou Reed, John Cale, Nick Cave e David Johansen.

La critica specializzata dice di lui:"il chitarrista migliore e più originale in America" (David Fricke, 16 novembre 2006, Rolling Stone); un "chitarrista fuoriclasse leggendario" (The Guardian, 24 dicembre 2005); "l'eroe della chitarra dell'homo sapiens" (The New Yorker, 8 gennaio 2007), "forse il miglior chitarrista elettrico vivente" (Daniel Levitin) ed uno dei "più innovantivi e stimolanti chitarristi in attività" (Roots, marzo 2002).



Un concerto per tutti gli appassionati dello strumento e dei fan di Jeff Buckley che non possono perdere per niente al mondo questa occasione.