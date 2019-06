Gary Clark JR a "L'Estate alla Casa del Jazz"

Dopo il Quinteto Astor Piazzolla, che inaugurerà l'edizione 2019 de L'Estate alla Casa del Jazz, tocca a Gary Clark JR suonare nella magica location in viale di Porta Ardeatina, il 25 giugno.

Il 34enne blues rocker Gary Clark Jr. annuncia il tour europeo e sarà a giugno in Italia per presentare il nuovo album intitolato This Land in uscita il 22 febbraio. Il suo “This Land” è uno degli album più attesi del 2019. La critica paragona la sua chitarra a mostri sacri come Hendrix e Clapton. Barack Obama lo ha definito “il futuro della musica”.

Torna in Italia con due appuntamenti live da non perdere. This Land è il quinto album di Gary Clark Jr. che giunge tre anni e mezzo dopo The Story of Sonny Boy Slim.

