Gardens day: l'evento gratuito dedicato agli orti didattici inclusivi per la prima infanzia

Appuntamento a Explora, il Museo dei Bambini di Roma, lunedì 24 febbraio 2020, dalle 17.00 alle 19.00 per GARDENS DAY, un evento gratuito dedicato agli orti didattici inclusivi per la prima infanzia, rivolto ai docenti e ai dirigenti scolastici della scuola dell'Infanzia e primaria, agli educatori, ai professionisti museali.



Panel, attività dimostrative, workshops e networking per un pomeriggio dedicato alla formazione con un programma coinvolgente e multi tematico.



Nella sessione plenaria l’intervento Dati ed analisi del Programma Erasmus+ 2014-2020. Prospettive per il nuovo Programma 2021-2027, a cura di Stefano Aiello, Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire - Ufficio Partenariati Strategici KA2 e l’intervento Il valore del contatto con la natura e dell’esperienza diretta dei bambini nel percorso della crescita di Nice Terzi, membro del direttivo Gruppo Nazionale Nidi-Infanzia (GNNI).



A seguire i panel in lingua inglese I tre pilastri del #LuissCommunityGarden: la Luiss, la comunità e gli orti, a cura di Tommaso Dumontel di LabGov.city LUISS G.Carli e Orti a scuola, l'esperienza della Dungannon Primary School in Irlanda del Nord e della Escuela de Educación Infantil El Castellar di Bullas, a cura di David Thompson e di Maria Garcia Fernandez di Fundación Tierra Integral, modera Anna Codazzi, National and European Projects Manager di Explora.



Attivi durante l’evento i desk informativi GARDENStoLEARN, il corso gratuito online per realizzare e gestire un orto didattico nella scuola dell’infanzia; Vita nell’orto: come riconoscere malattie e insetti dannosi, a cura di Nicola Michelon, Assegnista di Ricerca dell'Università di Bologna Alma Mater Studiorum Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari (DISTAL); La natura in vaso: il microcosmo dei nostri orti, a cura di Raniero Maggini, Presidente WWF Roma e Area Metropolitana e Orti e inclusione: best practice e strumenti di auto-osservazione. A cura di Paola Corsano, Professore ordinario di Psicologia dello sviluppo presso l'Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, Laura Guidotti, Dottore di Ricerca in Psicologia dello Sviluppo, Psicologa e Psicoterapeuta, e a cura di Lina Gaudiomonte e Francesca Notargiovanni, insegnanti dell'IC C.Abbado - Scuola dell'infanzia E. Pistelli.



Nella seconda parte dell’incontro quattro attività dimostrative: Giochiamo con l'orto - Non solo piante e frutti, l’orto è un ecosistema da scoprire attraverso il gioco per imparare a riconoscere e distinguere gli insetti utili dai nemici degli ortaggi; Il semenzaio - Come creare un ambiente protetto per la germinazione del seme, con materiale di riciclo per mettere i semi a dimora in ogni stagione; Le forme della natura - Introduzione al percorso tematico e interattivo Io e la natura dedicato alla scuola dell’infanzia per comprendere il mondo che ci circonda; Lo p-orto con me per scoprire il mondo dei semi, colorati, stravaganti e meravigliosi, custodi della biodiversità, che conservano i geni delle future piante.



GARDENS DAY è realizzato nell'ambito di GARDENStoGROW Urban Horticulture for Innovative and Inclusive Early Childhood Education, il progetto cofinanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea, finalizzato a realizzare orti didattici e corsi di formazione per insegnanti e dirigenti della scuola dell’infanzia, per poter creare e gestire in autonomia un orto didattico permanente, nella propria scuola.





Informazioni

24 febbraio 2020 dalle 17.00 alle 19.00 -

Ingresso gratuito prenotazione obbligatoria entro il 21 al sito www.mdbr.it/gardensday/