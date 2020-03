S"Papà"ranzatevi a Centocelle: street food festival per la festa del papà

Dal 19 al 22 marzo, arriva a Centocelle un evento speciale per celebrare la Festa del Papà e animare - per 4 giorni consecutivi - piazza delle Gardenie e tutto il quartiere romano.

Spapàranzatevi a Centocelle. Questo il titolo della manifestazione organizzata da Core event food che proporrà cibo, birra e non solo. Dalle prime informazioni che trapelano sull'evento, sappiamo che in piazza delle Gardenie ci sarà street food, selezione di birre e vini di qualità, ma anche street workout e silent disco.

L'appuntamento è da giovedì 19 a domenica 22 marzo in piazza delle Gardenie, tutti i giorni dalle 11 a mezzanotte. Per maggiori informazioni e per restare aggiornati sul Food Festival Gardenie: https://www.facebook.com/events/541407086501809/