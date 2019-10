In occasione di Rome Art Week 2019 sarà allestita la mostra



GARDEN MISNAKE

Fotografie, video e musiche di Patrizia Genovesi

a cura di Loredana De Pace



Open Studio di Patrizia Genovesi

via di Villa Belardi, 18 - Roma

dal 21 ottobre al 15 novembre

Inaugurazione 23 ottobre ore 19





Mordi e sarai come Dio! Sibila la serpe dell’Eden. Ed Eva, cede alle sue lusinghe.

L’inganno presto è svelato: la conoscenza promessa dall’aspide dischiude ai due disobbedienti

– Adamo ed Eva – il mondo del sapere, inteso come esperienza diretta del bene e del male.



Per la prima volta l’Open Studio di Patrizia Genovesi presenta l’esposizione GARDEN MISNAKE, con fotografie, video e musiche, prodotta in occasione di Rome Art Week 2019.

La mostra GARDEN MISNAKE di Patrizia Genovesi è a cura di Loredana De Pace.



Chi frequenta l’Open Studio della fotografa e divulgatrice milanese Patrizia Genovesi sa che questo è il cuore della sua attività professionale, ed è inteso come una sua “casa della fotografia”. Una casa che, per l’occasione, si trasforma in “giardino” in cui l’Eden primordiale svela finalmente il suo grande equivoco. Tradimento, subdolo inganno o opportunità di vivere la completezza dell’esistenza non più come inconsapevoli involucri nudi, ma come esseri umani scienti che costruiscono il proprio sapere e vivere nel mondo, stratificando il bene e il male acquisiti?

Ecco quindi che, nella visione della fotografa milanese Patrizia Genovesi, Eva non è più acerrima nemica del serpente ma dialoga con lui in modo paritario, consapevole delle sue possibilità, in un giardino che non è più solo quello dell’Eden.



La presa di coscienza del sapere inizialmente disorienta per l’immensa quantità di informazioni tradotte dall’intelligenza umana, e per l’inevitabile introspezione a cui essa conduce. Quindi nella mostra, l’Eden diventa un giardino aspro, perde colore e si fa algido paesaggio dentro cui ritrovare la propria collocazione. L’esposizione infatti, è strutturata come sorta di “abbraccio gelido” in cui imparare a sostare senza tremare.

Al centro dell’abbraccio campeggia Eva, una pala d’altare in cui lei domina con i simboli universalmente riconosciuti che ora non la intimoriscono, al contrario, ha imparato a governarli, e ci guarda fiera, sensuale, presente a sé stessa… in una parola, consapevole.

Il giardino è la scenografia di tutta l’esposizione e rimane anche dopo lo svelamento dell’inganno perché in forma circolare le esistenze partono da esso e ritornano in esso, per il Giudizio Universale, se ce ne sarà mai uno. Eva ora saprà difendersi.

In definitiva, riuscire a superare l’inverno del dubbio e delle incertezze, porta di nuovo al giardino, stavolta totalizzante, invasivo, colorato: la sovrapposizione delle esperienze, ormai assodate, fa tornare il colore e il calore.

Piedi per terra, sguardo diretto, completezza: Eva (e l’uomo con lei) è nuova, bellissima e completa.



La mostra GARDEN MISNAKE è composta da 20 fotografie, un video, sonorità che riempiranno l’Open Studio che per l’occasione si trasformerà in una sorta di Open Garden, un percorso suggerito per la migliore fruizione del progetto installativo.

Fotografie, video, musica, freddo e caldo, menzogne e verità universali.



Nella serata inaugurale, giorno 23 ottobre, si svolgerà un incontro condotto dalla curatrice della mostra, la giornalista Loredana De Pace, con la partecipazione della fotografa Patrizia Genovesi. Insieme racconteranno le tematiche che hanno accompagnato l’autrice alla “creazione” di questo progetto.



