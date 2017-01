Garbo - UltimoTour @Traffic

Garbo, l'artista milanese capostipite di quella new wave italiana nata sulle orme di David Bowie e Brian Ferry, sbarca al Traffic di Roma il 20 gennaio con due ore di show nell'ultimo tour prima di ritirarsi dalla scena live. Ripercorrerà 35 anni di storia della sua intera carriera artistica con la sua band al completo che vede anche Luca Urbani (Soerba, Fluon) alle tastiere. È di fresca pubblicazione il diciassettesimo disco, doppio album, ovvero il primo live ufficiale: Garbo Living 2016. In apertura gli Zephiro con la loro new wave italiana 2.0 e in chiusura l'aftershow con i dj set di Junk Culture (new wave, synth pop, electro, '80, dark wave). "Sono molto Felice di tornare nella città dell'Urbe, poter riabbracciare molti Amici e Colleghi. Sarò contento di ripercorrere insieme a Voi il mio intero percorso Musicale e di Vita. Vi Abbraccio" (Garbo). 21.00 open, 22.00 opening act: ▶ Zephiro ◀ (new wave italiana), 22.30 ▶ GARBO (Pagina Ufficiale) ◀, 00.30 aftershow: ▶ Junk Culture ◀ Dj Set (new wave, synth pop, electro, '80, dark wave). In console: Dj Skillahar - Kowalski [Junk Culture - Backdoor], con la partecipazione e il ritorno in esclusiva di Moonchild. Special Guest : Dj Yakuza [da Italian Stail] Biglietto 15 euro + prevendita 1,5 euro su BookingShow http://classic.bookingshow.it/spettacolo/descrizione.asp?idevento=88954 , Ingresso per il solo aftershow: 5 euro. Media Partner: Romasuona, Radio Città Aperta, Pink Moon Records, Elastic Rock, La Rockaforte Di Ferruccio. Evento presentato da Enjoy New Wave, Expolive Project e Traffic Live.

