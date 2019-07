“I quartieri di Roma”: la Garbatella – Il rione romano degli anni ’20

Il quartiere della Garbatella, attualmente compreso tra la Cristoforo Colombo, via Giustiniano Imperatore, via Ostiense e la circonvallazione omonima, venne fondato nel 1920 per ospitare gli operai impiegati nella realizzazione – mai avvenuta- di un canale navigabile, che avrebbe dovuto collegare Roma a Ostia, e di un porto commerciale. La visita ripercorrerà le varie fasi di costruzione e trasformazione del quartiere: dall’architettura degli inizi degli anni Venti, improntata sul modello inglese della città giardino (ben visibile nei lotti più antichi rimasti nei pressi di garbatella, il cui stile venne denominato barocchetto), a quella degli anni Trenta, quando, con l’avvento del fascismo, la pianificazione urbanistica subì un drastico cambiamento e cominciarono a essere costruite abitazioni più simili a moderni condomini. Nonostante ciò la Garbatella rimane uno dei più begli esempi di perfetta integrazione tra architettura, ambiente ed edilizia popolare.



La durata della visita sarà di un’ora e mezza circa.



APPUNTAMENTO: Piazza Benedetto Brin, mezz’ora prima dell’inizio della visita per chi deve ancora iscriversi all’associazione Esperide, un quarto d’ora prima per i soci iscritti.

CONTRIBUTO PER LA VISITA: 10 euro intero – 6 euro per i soci già tesserati (vedi sezione regolamento). Per gruppi di minimo 15/20 partecipanti, potrà essere incluso l’utilizzo degli auricolarial costo di 1,50 euro.

PER PRENOTARE: indirizzo email info@esperide.it; telefono:3331125444–3394750696-349892 6716. I NUMERI SONO ATTIVI TUTTI I GIORNI DALLE 10:30 ALLE 20:30. Se non si raggiunge il numero minimo di almeno 5 partecipanti la visita verrà annullata.

COME ARRIVARE: Metro B, fermata Garbatella