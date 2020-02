Garbatella nel cuore, mostra collettiva

Sabato 15 febbraio 2020 alle ore 17:00 presso lo spazio espositivo Spazio I.DE.A. di via Gaetano Casati 27 - Roma sarà inaugurata la mostra collettiva “GARBATELLA NEL CUORE”, un affascinante evento artistico di pittura, scultura, fotografia e poesia che celebra i 100 anni della storica borgata romana.

Partendo da una leggenda che narra di una giovane donzella dai modi garbati e bella che accoglieva i viandanti in una locanda situata appena fuori le mura di Roma, tra via delle Sette Chiese e la Basilica di San Paolo, prende forma l’idea di celebrare il quartiere con un evento artistico in cui quadri, sculture, fotografie e poesie presentano un posto magico all’ interno della Capitale. Un luogo fantastico in cui a distanza di cento anni dalla fondazione, edifici antichi, architetture moderne e versi poetici ispireranno il visitatore nel vivere emozioni e sensazioni autentiche, positive e gioiose, in un famoso quartiere nato all’ inizio come borgata di periferia (per accogliere gli sfollati del centro storico di Roma e gli operai che lavoravano alle costruzioni delle grandi arterie del centro) e diventato ora un “Cuore verde della città”.

Tiziana Bartolini



L’evento espositivo sarà visitabile fino a sabato 22 febbraio, escluso i festivi, dalle 17:00 alle 19:00 (ingresso libero).

Tiziana Bartolini e Mauro Rubini



