Garbatella: dalla realtà al grande schermo

La Garbatella nasce come un'interessante sperimento architettonico negli anni Venti. Caratterizzata dal barocchetto romano, che si mostra nelle bellissime decorazioni in stucco dei palazzi. Divisa in lotti, che danno un senso di intimità, è capace di destare stupore e meraviglia in ogni angolo. Le sue peculiarità non sono passate inosservate ai grandi maestri del Cinema, che l'hanno scelta come set cinematografico delle loro opere, basti ricordare: Caro diario, C'eravamo tanto amati, Totò e Marcellino per arrivare ai più recenti I Cesaroni e Romanzo Criminale. Una passeggiata all'insegna dell'architettura e del cinema. Domenica 26 Febbraio dalle 10:30 alle 12:30 Appuntamento: vicino la fontana di Piazza Benedetto Brin (15 min prima dell'inizio della visita) Durata: 2 ore circa PARTECIPAZIONE GRATUITA - PRENOTAZIONE ENTRO IL 24 FEBBRAIO 2017 Max Partecipanti: 30 Partecipanti La visita sarà condotta, dalla Dott.ssa Michela Zimotti, storica dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: inviare un e-mail a segreteria.arsinurbe@gmail.com specificando nome e cognome, num. di partecipanti, titolo della visita e num. di cellulare. Iniziativa appartenete alla manifestazione: BUON COMPLEANNO GARBATELLA dal 16 al 26 febbraio. Il 18 febbraio il quartiere Garbatella compie 97 anni. Dal 16 al 26 febbraio si svolgono i tradizionali festeggiamenti con un programma ricco di appuntamenti ed eventi, che coinvolgono cittadine e cittadini e numerose realtà associative e commerciali del territorio. Sulle pagine del Municipio tutte le iniziative in programma. Si invitano i Partecipanti, qualora non avessero la possibilità di intervenire, a darne tempestiva comunicazione, affinché altri interessati possano usufruire dell'attività. Potrete trovare le informazioni relative alle altre visite guidate in programma sul nostro blog: http://arsinurbe.blogspot.it. Evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/1735184993462781/ Clicca "Mi Piace" nella pagina di Ars in Urbe: https://www.facebook.com/ArsinUrbeRoma/