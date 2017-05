Gang bank - giornalismo ed arte con Gianluigi Paragone e Monica Melani

Gianluigi Paragone, conduttore de "La Gabbia", presenterà il suo ultimo libro, Gang Bank, in un evento unico, in cui si succederanno giornalismo ed arte. Il connubio tra politica e finanza, spiegato da Gianluigi Paragone si intreccerà con la pittura energetica di Monica Melani, il tutto nella splendida location del Mitreo. Gianluigi Paragone, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, denuncia i legami tra politica e finanza che svuotano la democrazia e il nostro portafoglio, se credi che tutto ciò non ti riguardi sbagli! Monica Melani, creatrice del metodo MelAjna e direttrice del Mitreo, da oltre 30 anni fa ricerca sulle dinamiche fisiche e metafisiche del processo creativo. L'artista effettuerà il ritratto foto-energetico di Gianluigi Paragone, che entrerà a far parte di un progetto di arte sociale e partecipativa chiamato "L'energia trasformatrice di Corviale"

