Cassie Wright: la Regina del Porno al Teatro Hamlet

Al Teatro Hamlet Via Alberto da Giussano 13 - Roma - Zona Pigneto 10 - 19 Febbraio 2017 Di Fabio Pisano Regia: Gina Merulla Con Alessandro Catalucci, Fabrizio Facchini, Francesco Meloni, Isabel Heines Luci e Fonica: Massimo Secondi Scenografia: Christian Valentini Costumi: Agnese Pizzuti Originale, ironico, provocatorio, grottesco, scioccante: assolutamente pulp! "Gang Bang" di Fabio Pisano è tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore statunitense Chuck Palahniuk, genio dalla cui mente sono sgorgati capolavori assoluti quali Fight Club e Soffocare osannati dalla critica e dal pubblico sia nella loro forma letteraria che nelle loro trasposizioni cinematografiche. Con un linguaggio veloce, abrasivo, a tratti brutale, lo spettacolo ci parla dell'annichilimento umano ad opera della società e dei mass media che fanno sì che la realtà sia risucchiata in una proiezione mentale deforme, bizzarra e sconcertante. Cassie Wright, regina leggendaria del porno, si avvia alla fine della sua carriera e il suo tanto agognato "canto del cigno" consisterà nel girare un ultimo film in cui si accinge a condurre un'impresa epica: battere il record mondiale di Gang Bang con 600 uomini. Mr 72, Mr 137 e Mr 600 sono fra questi: tre uomini dai differenti vissuti, differenti caratteri, differenti motivazioni si ritrovano nel medesimo luogo ossia lo squallido sotterraneo di un set porno ove tutto (incluso il Teatro) deve compiersi. La regia è dinamica, cruda e tagliente e all'occorrenza spietata: scenografie e costumi sono ridotti al minimo mostrando l'uomo nudo nella sua piccolezza e nella sua fragilità. Niente sconti dunque: dubbio, disperazione, conflitto sfociano in una tensione drammatica aggressiva e penetrante in cui è necessario dire e mostrare tutto ciò che deve essere detto e mostrato! VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI Orari spettacoli: Venerdì e Sabato ore 21:00 Domenica ore 18:00 Biglietti per i soci: INTERO: 13,00 € RIDOTTO: 10,00 € BIGLIETTO ON LINE: 10,00 € Tessera Associativa annuale: 2,00 € Biglietto ridotto riservato a: - Studenti Universitari fino a 26 anni - Over 65 - Gruppi da 5 persone in su - Codice TH Durata: 50 minuti