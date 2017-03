Game On 2.0, da Pac Man a Mario Bros: la storia dei videogame in mostra

A Roma arriva Game On 2.0. Dopo Londra, Helsinki, Chicago, Hong Kong, San Paolo, Buenos Aires e Tokyo sbarca a Roma, per la prima volta in Italia, la mostra che ha affascinato piu 3,4 milioni di visitatori in tutto il mondo: Game On 2.0 la più grande esposizione al mondo di videogames giocabili.

Game On 2.0 è la storia del videogame raccontata attraverso oltre 100 giochi da vedere, ascoltare, toccare e giocare; più di 50 anni di novità tecnologiche, dal campo della progettazione a quello del design, trovano spazio in un percorso espositivo coinvolgente e immersivo che invita adulti e bambini a partecipare attivamente sperimentando e ritrovando i cult che hanno creato la storia del genere.

Da Mario Bros ai Pokemon, da Pac-Man a Tomb Raider, da Donkey Kong a Minecraft; dalla Playstation 3 all Xbox 360 e alla Nintendo Wii; dai game più amati di allora alla VR e all’Oculus Rift fino ad arrivare alle proposte più avveniristiche da provare e riprovare sfruttando le iniziative e gli incontri offerti in parallelo alla mostra.

Passato, presente e futuro si fondono in Game On 2.0, un'esposizione che raccoglie i giochi e i prodotti più importanti, le aziende e i brand che hanno rivoluzionato la storia dei videogiochi, che ne sono stati pionieri e innovatori e che ancora oggi vogliono proporsi come leader incontrastati del settore.

Game On 2.0

dal 4 marzo allo Spazio Eventi Tirso

via Tirso, 14



Orari Game On 2.0

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica: 10.00 - 20.00 Orario continuato

Venerdì e sabato: 10.00 - 21.00 orario continuato

Nel giorni 1, 15, 22, 29 Aprile - 12 Maggio - 2 Giugno la mostra sarà aperta dalle 10.00 alle 20.00 orario continuato