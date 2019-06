Galoni (open act Ruvio) a 'Na cosetta Estiva

Mercoledì 26 Giugno a #Famoestate 'Na Cosetta Estiva arriva Galoni, live dalle 21 con open act RUVIO.

Molto apprezzato per il suo stile di scrittura gaLoni riesce a rimanere un esempio unico nel panorama attuale. Sul palco di 'Na cosetta estiva arriva con tutta la sua band, che vede tra gli altri anche un altro cantautore eccellente come Emanuele Colandrea, musicista che cura da sempre la produzione artistica di Galoni. “Incontinenti alla deriva” (Goodfellas) è il suo terzo album, nuovo capitolo del suo immaginario poetico ed urbano sempre attento alle tematiche sociali. Un disco che tira le somme, riflette sulle anomalie del periodo storico attuale e sulla

omologazione del tempo.

“Nell’accezione dantesca gli incontinenti sono coloro che non riescono a contenere il desiderio morboso del vizio perché

danno poco spazio alla ragione. E in questo cerchio abita la maggior parte di noi, me incluso.” (Galoni)

Classe 1981, Emanuele Galoni vive in provincia ma è sempre stato un artista attivo nella scena romana. Cantautore di matrice folk guarda alla tradizione italiana e alle sonorità moderne del nord-europa. “Greenwich” (2011) e “Troppo bassi per i podi” (2014) sono gli altri due album all’attivo, pubblicati dall’etichetta 29Records per la produzione artistica di Emanuele Colandrea. Il suo brano “Carta da parati” è stato inserito nel 2014 nella lista dei candidati al premio Tenco come miglior canzone dell’anno.

Sul palco:

Emanuele Galoni - Vox, chitarra acustica

Giuliano Bastianelli - chitarra elettrica, cori

Emanuele Colandrea - batteria, ukulele, cori

Valerio Manelfi - basso elettrico, cori

Matteo Scanicchio - tastiere, cori

Biglietto 8 euro

Area free sempre aperta con food, drink e giochi.

Per maggiori informazioni l'evento Facebook creato da Na Cosetta.