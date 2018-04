Galleria Varsi presenta la terza edizione di "Livelli"

Il 28 aprile 2018 la Galleria Varsi presenta in collaborazione con 56Fili la terza edizione della mostra di opere serigrafiche “Livelli”.



Questa nuova edizione si propone di porre l’attenzione sulle potenzialità tecniche della serigrafia allo scopo di fare emergere in modo diretto l’opera artistica, utilizzando i media non in maniera canonica ma piegandoli alla necessità di ogni singolo artista. Per ciascuno di essi è stata messa in atto una ricerca personale finalizzata ad assecondare le differenti necessità estetiche, riuscendo così ad ottenere opere uniche realizzate grazie alla tecnica serigrafica e non semplicemente riprodotte tramite essa.



Per questa edizione 56Fili e la Galleria Varsi hanno scelto di invitare cinque tra i più importanti artisti dell’arte urbana internazionale: 108 (IT), Graphic Surgery (NL), Sten & Lex (IT), Tellas (IT), Zedz (NL), i quali hanno lavorato nell’arco di un anno all’interno del laboratorio serigrafico.



Arturo Amitrano, curatore del progetto 56Fili, si è spinto oltre rispetto alle edizioni precedenti indagando e spronando gli artisti a sperimentare su diversi supporti quali carta, tessuto, plexiglass e pellicola lenticolare.



La mostra sarà accompagnata da proiezioni video e percezioni audio che ne arricchiscono la visione, grazie alla collaborazione di Alice Siesto (Chicana Film) e Matteo De Santis (Magic Nenio).



Per l’occasione, Libri Finti Clandestini di Milano ha realizzato una serie di venti Libri d’Artista con il materiale di scarto della produzione serigrafica.



La Galleria

La Galleria Varsi è una tra le più importanti realtà che producono street culture nella capitale dal 2013, rivolgendo il suo sguardo alla scena underground continuando ad accogliere i migliori artisti del momento. Situata nel centro storico di Roma apre le sue porte permettendo ad artisti contemporanei e d’avanguardia di alternarsi con mostre personali e collettive.