Galleria Spada: illusione ottica mozzafiato

Il Borromini, genio indiscusso dell'architettura barocca, trasforma un'area angusta in un'impressionante galleria prospettica, giocando con la percezione dello spazio. La Galleria sembrerebbe lunga ben 36 metri ma in realtà è lunga solamente 8 metri. La prospettiva del Borromini si trova a Palazzo Spada, che, al piano superiore, custodisce una pinacoteca ricca di capolavori di grandi artisti: Guido Reni, Guercino, Domenichino, Annibale Carracci, Tiziano, Orazio e Artemisia Gentileschi. Appuntamento a Piazza Capo di Ferro, ore 14.45 Prenotazione obbligatoria. Contributo visita: OFFERTA LIBERA! L'ingresso a Galleria Spada ha però un costo fisso da sostenere INGRESSO Intero € 5,00 Gratuità, riduzioni e agevolazioni consultabili su: www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/LuoghiDellaCultura/Agevolazioni Info e prenotazioni: 3401964054 associazioneculturalecalipso@yahoo.com I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) a mezzo e.mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2016 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione N.B. qualora il numero dei partecipanti dovesse superare le 15 persone, al fine di ottimizzare la visita, è consigliabile l'uso degli auricolari al costo aggiuntivo di € 2,00