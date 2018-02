Nel 1605 salì al soglio pontificio Paolo V, della nobile famiglia romana dei Borghese. Protagonista assoluto della corte pontificia fu in quel periodo il nipote prediletto del papa, Scipione Borghese, nominato cardinale dallo zio. Animato da una dispendiosa passione per l’arte, egli commissionò nel 1607 la costruzione di una splendida villa "fuori Porta Pinciana", oggi nota a tutti come Villa Borghese, e cominciò a raccogliere opere d’arte, molto spesso con spregiudicati espedienti, e a commissionare lavori agli artisti più noti dell'epoca, dando l'avvio a una delle collezioni più importanti e belle al mondo, che annovera capolavori di Bernini, Caravaggio, Canova, Tiziano, Raffaello, solo per citarne alcuni fra i più noti.

Attraverso un percorso inedito, di genere, dedicato alle donne della Galleria, da Paolina Borghese, attraverso Dafne, Proserpina, Danae, fino all’Amor Sacro e l’Amor Profano, la nostra guida e storica dell'arte vi accompagnerà alla scoperta dei tesori della Galleria Borghese.





CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE VISITA GUIDATA € 10 (incluso affitto radioguide con sistema wireless con microfono trasmettitore senza filo e ricevitori con cuffia per visite guidate + quota sociale 2018 *)



+ PRENOTAZIONE INGRESSO PRIORITARIO SALTA FILA €2

(anzichè €15,50 - ingresso ordinario)





COME PARTECIPARE: invia la tua richiesta al 388.9273896 con un Sms / WhatsApp (attento al prefisso!) oppure all'indirizzo guide@madeinrome.eu e completa la tua prenotazione.



La prenotazione è obbligatoria e andrà effettuata per ogni partecipante, fino ad esaurimento posti (max 25 pax).



La prenotazione è indispensabile per partecipare alla visita guidata, per ricevere conferma e per essere avvisato in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario.





APPUNTAMENTO h 16:30 con la guida in Piazzale Scipione Borghese 5, davanti all'ingresso della Galleria. Consigliamo di arrivare puntuali.





NOTE DA LEGGERE: per partecipare alle nostre attività è necessario essere socio oppure diventarlo, nel rispetto del nostro Statuto (pubblicato qui www.madeinrome.eu) e delle normative vigenti in materia di associazionismo (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile).

Sarai aggiornato sul programma delle nostre attività e potrai parteciparvi, qualora interessato.



*La quota sociale (inclusa nel contributo di partecipazione, di cui sopra) è prevista dalle normative che in Italia disciplinano l'associazionismo (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile).



Quota sociale e contributi di partecipazione, insieme alle donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.