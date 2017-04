Galileo e Giordano Bruno: vittime del loro sapere

De revolutionibus orbium coelestium squarcia il XVI secolo con la teoria eliocentrica. Ma Copernico non sarà privo di seguito. Nella Roma del '600 due anime si dimenano in ambiti diversi ma per una simile causa. La Terra non è più il centro dell'Universo, un Universo ormai privo di centralità perché infinito come il Dio che l'ha creato, "mezzo di disgiunzione e di congiunzione a tutto, centro di ogni dove, fondo delle intime cose". Ma Roma non è ancora pronta ad affrontare la realtà, ad accogliere l'innovazione, la scienza, la filosofia. Una triste abiura ed uno straziante rogo daranno inizio al XVII secolo. Relatrice: Dott.ssa Isabella Leone Appuntamento a Piazza Sant'Ignazio, chiesa. Adatta agli amici a 4 zampe! Contributo visita: Offerta Libera. Prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo che per prenotare, le adesioni vanno compilate tramite il modulo sottostante o date via e-mail / telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, come sotto specificato. I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione. Telefono: 3401964054 Indirizzo E-mail: associazioneculturalecalipso@yahoo.com Pagina Facebook: Associazione Culturale Calipso