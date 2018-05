Galil30 presenta il suo nuovo singolo - LA PROSPETTIVA - in concerto a 'Le Mura' il 25 maggio

GALIL3O – in concerto a 'Le Mura' – presenta il NUOVO SINGOLO “LA PROSPETTIVA”, venerdì 25 MAGGIO 2018, ore 22:00, Via di Porta Labicana, 24 – Roma (zona San Lorenzo)



Dopo il successo di "Parte di me", brano che ha ottenuto oltre 4 mila visualizzazioni in pochi giorni, il cantautore GALIL3O presenterà – il prossimo 25 maggio – il suo nuovo singolo “LA PROSPETTIVA”.



“Un ricordo passato, la mostra di De Chirico a Ferrara, lei che studiava Architettura, lui che amava ascoltarla parlare...

Poi il presente che riprende il suo posto e...”



Ed ecco che Galil3o trova nostalgico spunto per questo nuovo brano.



Il nuovo singolo – LA PROSPETTIVA – sarà presentato, IN ANTEPRIMA ESCLUSIVA, il 25 maggio a Roma, presso il noto locale 'Le Mura', nella zona universitaria di San Lorenzo ed eseguito live dal cantautore, supportato dalla sua band.



Ad aprire il concerto di Galil3o sarà un altro giovane cantautore: Daniele De Gregori e, ad arricchire la serata, una singolare proiezione/installazione durante la presentazione del nuovo singolo di Galil3o.



EVENTO FACEBOOK --> Galil3o - Live a Le Mura - Opening: Daniele De Gregori -->

Ingresso ore 21:00 *Opening Act Daniele De Gregori

INIZIO CONCERTO GALIL3O ore 22:00

LE MURA - Via di Porta Labicana, 24 - Roma (San Lorenzo)

Ingresso € 5,00

(di cui: tessera associativa € 2,00 + sottoscrizione serata € 3,00)

