Gala 2019, la mostra di arte contemporanea a Spazio Cerere

Dall' 8 al 24 marzo va in scena 'GALA', l'evento artistico della primavera romana, in programma allo Spazio Cerere, all'interno dell'ex Pastificio a San Lorenzo, in via degli Ausoni 3.

Gala, la mostra di arte contemporanea a Spazio Cerere

GALA è l'evento organizzato da Gala Art, che prevede due settimane di appuntamenti con il mondo dell'arte. Quadri, oggetti di Design, musica, cibo, moda, cinema, performance musicali e interattive. Degustazioni culinarie, dibattiti con gli artisti, live musicali e tanto altro.

Tra gli artisti presenti a GALA 2019 ci saranno anche l'artista Massimo Catalani con una delle sue opere, Teodora Bernardini di Mate Jewels che porterà alcune delle sue creazioni e il noto marchio Giovannetti con una delle sue opere.

GALA 2019 a Spazio Cerere dall'8 al 24 marzo

Giorni e orari:

Lunedì, Martedì, Mercoledì dalle 9.00 alle 21.30

Giovedì, Venerdì, Sabato dalle 9.00 alle 00.00

Domenica dalle 9.00 alle 21.30