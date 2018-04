"Gaetano de Crecchio | Visioni InfraSottili"



Martedì 10 Aprile 2018 ore 19, INTERZONE GALLERIA presenta la mostra fotografica VISIONI INFRASOTTILI dell’artista Gaetano de Crecchio.



L’esposizione, curata da Michele Corleone, mette in mostra un viaggio interiore a tre “strati”, tre piani temporali, tre modi differenti di percorrere la memoria, il passato, il futuro.

Visioni InfraSottili di Gaetano de Crecchio, fotografo e antropologo, è rappresentata in tre parti: Malanocte, Alter Ego e Tenebris Viator.

Sono luoghi della memoria interiore, delle ombre, degli strappi. «Malanocte è un dialogo tra ciò che è stato, ciò che è e ciò che potrebbe essere», è anche luogo in cui “l'incuria, la dimenticanza, l'oblio sono il punto di partenza per una rilettura, per un’analisi ed una riscrittura della realtà che ci circonda”.

Nel secondo capitolo dell’esposizione, Alter Ego, emerge “un modo "altro" per interrogarsi sul concetto di Personalità e le sue innumerevoli sfaccettature” in cui il gesto performativo del fotografo, atto creativo e intrusivo, “è memoria e metabolizzazione, segno e indice, strappo e sutura, rottura e riconciliazione”.

Il terzo lavoro di Gaetano de Crecchio, Tenebris Viator, “esplora la Memoria come segno Archetipo. Memoria come "Ombra" junghiana, come ciò che si cela dietro”.



In occasione dell’inaugurazione verrà presentato il QUINTO di una serie di POSTER d’autore in tiratura limitata della nuova collana INTERZONE POSTER COLLECTION.



L’artista Gaetano de Crecchio sarà presente al vernissage della mostra il 10 Aprile 2018 alle ore 19.



Catalogo: VISIONI INFRASOTTILI, b/n, colore, italiano, pp. 70, INTERZONE, 2018



www.gaetanodecrecchio.com/

www.interzonegalleria.it/it/galleria/10-galleria/122-.html



a cura di Michele Corleone

in mostra 10.04.2018 | 04.05.2018

martedì - venerdì, ore 15 – 20

sabato su appuntamento