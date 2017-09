Gabrielle: la storia di Coco Chanel al Teatro del Torrino

Il Teatro del Torrino inaugura la nuova stagione con uno spettacolo inedito “Gabrielle”. Sarà la storia di Coco Chanel ad aprire il sipario di questa memorabile stagione il 16 settembre alle ore 21:00 con una replica il giorno 17 settembre alle ore 18:00.

Gabrielle al Teatro del Torrino

Parlare di Coco Chanel è come parlare di un meraviglioso grumo di segni scomposti, la donna di ferro amata dalle donne, che ha rivoluzionato definitivamente il mondo della moda, stravolto i canoni estetici del '900; a guardarla da vicino è molto diversa dalla donna consacrata, dal mito che tutti conoscono. In questo spettacolo, infatti, svanisce l’immagine autoritaria e dispotica racchiusa nella sua magrezza nervosa ed appare quella Chanel che forse nessuno ha mai visto e conosciuto: fragile e pura.

Coco è ancora una bambina quando la vita inizia a presentarle il conto: all’età di dodici anni perde la mamma ed inizia a vivere una lunga e drammatica esistenza tra le mura di collegi di suore. Ed è proprio in uno di questi, ad Aubezine, che il padre l’abbandonerà creandole la prima grande frattura dell’anima.

Questo episodio, la paura dell’abbandono, il bisogno di appartenere a qualcuno, a qualcosa, il desiderio di imporsi alla vita le fredderanno il cuore e le accelereranno i passi verso la strada del successo.

Gabrielle: la regia di Luca Pizzurro

Lo spettacolo è scritto e diretto da Luca Pizzurro, che decide di narrare la contraddizione di una donna forte, ma allo stesso tempo fragile, interrogandosi sul vero senso dell’essere donna, fino a condividere con il pubblico in sala il Mito che noi tutti conosciamo.

Grande interpretazione di Lauraine Criscione, che personifica Coco Chanel, per le coreografie di Luana Iaquaniello e la preziosissima collaborazione della grande coreografa Milena Zullo il tutto per rendere lo spettacolo irripetibile ed unico nel suo genere.