Gabriella Martinelli live a 'Na cosetta estiva

‘LA PANCIA’ IN TOUR



Gabriella Martinelli – voce e ukubasso

con:

Andrea Jannicola – Chitarra

Paolo Mazziotti – Basso





Nuova data romana de ‘La pancia in tour’ per Gabriella Martinelli, che domenica 5 agosto sarà sul palco de Na Cosetta Estiva per cantare le storie del suo secondo disco, La pancia è un cervello col buco.



Cantautrice di origini pugliesi, Gabriella Martinelli è sicuramente uno dei nomi più interessanti tra le nuove leve del cantautorato Italiano femminile.



Sul palco de Na Cosetta, Gabriella sarà accompagnata da Andrea Jannicola alla chitarra e da Paolo Mazziotti al basso.



“La pancia è un cervello col buco” è un affresco onirico; è un disco crossover dalle intuizioni avvincenti. E' un album dalla grande personalità tanto quanto la voce dell'artista, autrice e interprete delle sue canzoni.



8 tracce registrate in presa diretta, dal sound minimale ma deciso, che raccontano storie di donne. Idoli, signorine Bovary piene di dubbi e incertezze dilanianti. Signorine felicità colorate come le stoviglie, di nostalgia, oppure di slancio verso nuove spensieratezze.



Creature libere, a volte come il peccato, espressioni dei sentimenti e compagne di baci che tradiscono tre volte, come il canto di un gallo. Protagoniste di altre vite oltre le loro, oltre la nostra. Sono storie, dove lo spirito e la voluttà si fanno veste cangiante. L’abito di una donna non è solo la stoffa che porta addosso, ma può essere una canzone, che dalla sua bellezza è indivisibile.



Gabriella canta storie, lo fa con ironia e con la sua voce importante, racconta i luoghi, i suoni e i colori che hanno formato la sua crescita artistica.



Il progetto si avvale inoltre del contributo di Antonio Sileo, in arte Pronostico, che regala un volto e un corpo a Casimira, Erica, Giulia, Eliana e alle altre donne protagoniste del disco.





*****



BIO



Artista dalla grande personalità, con la passione per il teatro canzone.

Presenta il suo secondo disco: “La pancia è un cervello col buco”, un progetto crossover che con toni decisi racconta di donne, arricchito dai disegni di Antonio Sileo, in arte Pronostico.

Gira l'Europa da busker e vanta numerosi anni di gavetta suonando nei club, nei festival e nei teatri. Vincitrice di molti premi legati alla canzone italiana d’autore, fra cui: Premio L’artista che non c’era 2018, Premio Botteghe D'autore 2017 (Miglior Interpretazione); Premio Bindi 2015; Musicultura nel 2014.

Partecipa a The Voice of Italy in onda su Rai 2 nel 2013; pubblica il suo album d'esordio "Ricordati di essere felice" per l'etichetta Toto Sound Records nel 2015. Scelta per aprire il concerto di Hindi Zahra al teatro Parioli nel 2017 e ospite a luglio 2018 insieme a Renzo Rubino della rassegna “Cantautori in canottiera”, diretta da Bianco.

E' tra le voci Italiane del Come to my home, progetto nato in Africa: realtà che unisce artisti da tutto il mondo con l'intento di mescolare le arti, le culture, le nazionalità.



https://www.facebook.com/GabriellaMartinelliOfficial/

https://www.instagram.com/gabriellamartinelliofficial/

http://gabriellamartinelli.it/