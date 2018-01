Il cantautore e doppiatore romano torna a calcare il palco del Mons nelle vesti di "One Man Show", in occasione del suo 40° compleanno.

Gabriele Lopez al Mons

Romano, classe 1978, Gabriele LOPEZ è un artista poliedrico ed originale. Fin da bambino respira un'atmosfera artistica offertagli dall'ambiente famigliare. Data la sua innata predisposizione per la musica, Gabriele inizia a suonare il piano fin dai tre anni, avendo l'occasione di ricevere da subito un'ampia ed eterogenea formazione che lo porterà in seguito a scrivere le sue prime canzoni già all'età di 9 anni.

Gabriele studia chitarra con Eddie Palermo e Giovanni Palumbo, canto con Cinzia Zanna presso la scuola di musica CIAK e completa la sua formazione attoriale con Ennio Coltorti presso "Stanze Segrete". Polistrumentista, cantante e compositore, debutta da solista in Italia nel 2008 con il suo primo album "Nuove direzioni". Il brano “Liquide Parole” viene trasmesso da Fiorello su “Viva radio2”,.

L’album viene pubblicato anche in Spagna con il titolo "Nuevas Direcciones" (distribuito da peligro/sonymusic). In territorio spagnolo riscontra un forte seguito con il singolo "La vida deseada" il cui videoclip viene trasmesso da emittenti nazionali, “40 latino” e “40 tv”. Nel 2012 il secondo album “Il pianeta interessante" che viene presentato in diretta live in occasione del concerto del 1° Maggio 2012 in Piazza S. Giovanni. Alla pubblicazione del disco è seguito un tour di più di 60 date nei club italiani. Gabriele non abbandona mai la carriera teatrale cui affianca quella di doppiatore affermato che lo porta a prestare la voce a numerosi attori internazionali del piccolo e grande schermo come Johnny Galecky (Leonard) nella serie "The Big Bang Theory" e molti altri. Il nuovo album di inediti è stato affidato alla produzione di Davide Combusti (The Niro) e Michele Braga.

La maturità della scrittura e una fervida collaborazione artistica con i nuovi produttori, danno una svolta decisiva sia al sound che alla forza espressiva dei brani. Quasi un nuovo debutto dunque, un nuovo “Lopez”. Il brano "Oro e Lacrime" è parte della colonna sonora del film "Più buio di Mezzanotte" di Sebastiano Riso, presentato alla 53° Semaine de la critique a Cannes 2014, al cinema dal 15 Maggio

Sul Palco del Mons:

Gabriele Lopez: voce e chitarra.

Inizio Concerto: ore 22.00.

Ingresso Gratuito.

MONS: Via della Fossa 16 - Roma (Piazza Navona).