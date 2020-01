Gabriele Coen Trio alla Casa del Jazz

Venerdì 3 gennaio arriva alla Casa del Jazz Gabriele Coen insieme a Francesco Poeti e Riccardo Gola. Gabriele Coen rende omaggio al suo strumento d'elezione, il sax soprano, interpretando oltre ad alcuni brani originali, il repertorio dei suoi interpreti più prestigiosi, da Sidney Bechet (Petit fleur) a John Coltrane (My Favorite Things) e Wayne Shorter (Beauty and the Beast), passando per Steve Lacy (Reflections), Jan Garbarek (Country) e Paul McCandless degli Oregon (Hungry Heart).

Con l’eclettismo espressivo che è il segno distintivo del suo percorso artistico e di ricerca, Gabriele Coen presenta brani tradizionali e composizioni originali, creando un’appassionante, inconsueta, lirica, esperienza musicale attraverso un tessuto sonoro che attinge al jazz, al rock, alla world music.

Appuntamento venerdì 3 gennaio 2020 alle ore 21. Per maggiori informazioni: https://www.casajazz.it/eventi/gabriele-cohen-trio

Qui l'evento Facebook per restare aggiornati: https://www.facebook.com/events/448649929407848/

Gabriele Coen Trio, composizione