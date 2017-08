Gabriele Cirilli con Live all'Ombra del Colosseo

Nella nuova location del Parco del Colle Oppio torna all’Ombra del Colosseo, tante conferme e nuovi volti per le serate della rassegna romana dedicata alla comicità.

Mercoledì 23 agosto Gabriele Cirilli in scena con il suo “Live”. “Live” di Gabriele Cirilli, scritto insieme a Maria De Luca, attraversa tutti generi del teatro comico: dalla commedia degli equivoci al cabaret, racconti di vita vissuta comici ma che toccano anche le corde del cuore, canzoni da cantante vero, nuovi monologhi e gag irresistibili.

In questo spettacolo, Gabriele porta in scena diversi personaggi che fanno parte della sua vita. Il pubblico non li vede all’inizio, ma durante lo spettacolo prendono corpo all’interno di monologhi e racconti.

Gabriele è nato in teatro ed è un artista innamorato del suo mestiere e soprattutto del contatto col pubblico che solo il palcoscenico sa regalare. Quelle emozioni vere che si danno e si ricevono all’istante, senza la frapposizione della quarta parete e, soprattutto, senza una telecamera che, per forza di cose, rende tutto un po’ finto.

“Live”, dunque, è l'espressione della maturità artistica di un mattatore della risata che ha ormai conquistato il grande pubblico.