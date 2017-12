Gabriele Ciampi in concerto all'Auditorium

Gabriele Ciampi festeggia i suoi “primi” cinque anni di attività live. Dopo il grande successo dello scorso anno, il compositore e direttore d’orchestra torna all’Auditorium Parco della Musica di Roma il giorno di Capodanno con "THE 5TH YEAR TOUR”, partito lo scorso marzo da Washington con la prestigiosa National Symphony Orchestra, che si concluderà nella primavera del 2018 al The Broad Stage di Los Angeles con la Santa Monica Symphony Orchestra. In scaletta i brani più celebri tratti dagli ultimi due album pubblicati “In Dreams Awake” (2016) e “The Minimalist Evolution” (2014).