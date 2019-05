Spettacolo teatrale "G8 - Sotto l'ira del sole"

TeatroSenzaTempo Accademia Di Arti Drammatiche presenta:

𝗚𝟴 - 𝗦𝗢𝗧𝗧𝗢 𝗟'𝗜𝗥𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗦𝗢𝗟𝗘

Scritto da Mary Ferrara e Alexandro Sabetti

Regia di Mary Ferrara



Giovedi 16 Maggio ore 21.00

Venerdì 17 Maggio ore 21.00

Sabato 18 Maggio ore 21.00

Domenica 19 Maggio ore 18.00

Al Teatro Due Roma



Il Summit di Genova, atteso per riunire capi di stato e di governo delle maggiori democrazie industriali, si è trasformato in un caso storico di violenza tale da far intervenire, con una sentenza e dopo 14 anni, la Corte di Strasburgo per dare finalmente giustizia a chi per anni ha continuato a denunciare quanto accaduto in Piazza Alimonda, nella scuola Diaz, nel carcere di Bolzaneto. G8 – sotto l’ira del sole raccoglie storie, reali e romanzate, di chi c’è stato, di chi ha subito, di chi avrebbe voluto esserci. Tanti occhi e tante voci cucite da un filo drammaturgico per far si che anche il teatro contribuisca a non dimenticare. Lo spettacolo ruota su tre personaggi d’invenzione che si alternano a storie di chi veramente ha vissuto (direttamente e indirettamente) l’evento, storie venute alla luce grazie a una ricerca giornalistica e successivamente drammatizzate per la scena. G8 – sotto l’ira del sole non prende posizioni politiche, è un documentario che racconta meramente quello che è necessario sapere per mantenere viva la memoria storica.



Prologo/Epilogo scritti e diretti dagli allievi del Corso Operatore Teatrale: Marco Antoniozzi, Gabriele Olivi, Ilaria Sequino, Alessandra Silipo



Con gli allievi dell’Accademia:

Angela Bulzomì, Marin De Battè, Daniela Di Salvo, Cinzia Greco, Simona Manzoni, Andrea Melchiorre, Sara Morassut, Priscilla Petruccioli, Nour Zrafi



Con gli allievi della Smart Academy:

Gabriella Adesso, Simone Carrozzo, Rita Lo Nardo, Ornella Monda, Massimiliano Moroni



E con la partecipazione amichevole di Andrea Palmieri nel ruolo di Cristiano



TeatroSenzaTempo Accademia di Arti Drammatiche in collaborazione con il Collettivo Fotografico MostraDa, allestirà in contemporanea una mostra fotografica negli spazi del teatro a tema ‘L’obiettivo incontra le Emozioni’ che vede protagonisti gli allievi immortalati durante le fasi di preparazione.



Crediti:

- Aiuto Regia: Riccardo Merlini

- Costumi: Virginia Menendez

- Scenografie, Trucco e Parrucco: TsT

- Assistenti alla produzione: Margherita Caravello, Sharon Orlandini



BIGLIETTI:



Intero: 10 euro

Ridotto (over 65 e under 18): 8 euro



𝗕𝗜𝗚𝗟𝗜𝗘𝗧𝗧𝗜 𝗜𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗠𝗢𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘

Acquistando online il tuo biglietto potrai riceverlo al prezzo ridotto di 5 Euro.*



*Fino ad esaurimento disponibilità.



Acquisto online: www.teatrosenzatempo.com/g8



Teatrosenzatempo.biglietti@gmail.com

3496225680



----------------------------------------------------------------------------------------

La stampa può rivolgersi a MF PRESS:

>> numero cell: 3664538808

>> email: teatrosenzatempo.ufficiostampa@gmail.com