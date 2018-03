G3 - Joe Satriani, John Petrucci, Uli J. Roth

Torna in Italia il progetto musicale G3 fondato nel 1995 da Joe Satriani con l'intento di unire i "3 più grandi virtuosi della chitarra". Dal 1995 Joe Satriani riunisce i migliori chitarristi contemporanei in un progetto, G3, con cui a cadenza quasi annuale si imbarca in tournée mondiali.

Quest'anno il trio delle meraviglie, vede la partecipazione di John Petrucci (Dream Theater), Uli Jon Roth (ex Scorpions), oltre che dello stesso Satriani. Ognuno dei tre chitarristi si esibirà in un set personale per poi dar via alla jam finale per un inperdibile show di quattro ore.

Al progetto G3, nei suoi oltre 20 anni di storia, hanno partecipato chitarristi come Kenny Wayne Shepherd, Yngwie Malmsteen, Robert Fripp, Paul Gilbert, Steve Morse.