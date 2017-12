"Fusioni cromatiche" Mostra bipersonale di Giovanna Dalla Villa e Renato Bonfanti dal 16 Dicembre 2017 all' 11 Gennaio 2018. Una fusione di colori, vibrazioni e passione fino a far entrare lo sguardo lentamente e con attenzione nell'opera, coglierne i particolari della tessitura cromatica e condurre lo spettatore ad una visione totale e profonda. Vi aspettiamo tutti al vernissage sabato 16 Dicembre ore 1800 e regalare l'arte per Natale, è un dono magico e prezioso.

Aperitivo di benvenuto.