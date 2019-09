Fuori Posto, Festival di Teatri al limite: spettacoli, performance, installazioni e laboratori che raccontano il territorio

Nell'ambito dell'Estate Romana 2019, ritorna al Parco del Pineto dal 1 al 21 settembre Fuori Posto, Festival di Teatri al Limite con spettacoli, performance, installazioni e laboratori che raccontano il territorio.

Si inizia con un laboratorio performance di danza, per poi procedere con spettacolil di narrazione, laboratori di creazione di artefatti, piccole installazioni, utilizzo di materiali recuperati in pineta e tanto altro ancora. Non mancheranno le escursioni naturalistiche alla scoperta degli alberi del Pineto, tra racconti e biodiversità urbana.

Di seguito il programma completo di Fuori Posto al Parco del Pineto- Biblioteca Casa del Parco (ingresso via Pineta Sacchetti 78)



1 SETTEMBRE 2019

(Parco del Pineto )

Ore 18.30

•BALLETTO DI ROMA in “ONE BY ONE”

Laboratorio performance di danza

ONE BY ONE è una esperienza di improvvisazione in danza, che si articola a partire dalla

relazione di un danzatore con lo spettatore

• Ore 19.00

IL NAUFRAGRAMÈDOLCE in “SULLE TRACCE DI ODISSEO”

Spettacolo itinerante

Lo spettacolo di narrazione sull’Odissea è itinerante



Dal 2 al 6 SETTEMBRE LABORATORI PER BAMBINI E ADULTI

(Parco del Pineto, Biblioteca Casa del Parco)



• Ore 9.00- 11.00

LABORATORIO “PARCO CREATIVO” (max 12 partecipanti, 5-10 anni) a cura di Francesca

Mosca, Collettivo Pinacci Nostri

Un laboratorio volto alla creazione di artefatti creativi e piccole installazioni attraverso

l’utilizzo di materiali recuperati in pineta.

• Ore 11.00- 12:30

LABORATORIO “LEGGO E SEGNO” (max 15 partecipanti, 5-10 anni) a cura di Chiara

Borsella, Ass. Fuori Contesto.

Letture animate per bambini, lette e segnate con la LIS- lingua dei segni italiana.

I libri scelti, ispirati alle storie del parco, saranno lette, “in-segnate” e giocate insieme.



6- 8 SETTEMBRE SPETTACOLI/ PERFORMANCE

(Parco del Pineto)



6 SETTEMBRE 2019

• Dalle ore 19.00

DIDO DANCE in “ONDE CITTÁ”

Laboratorio performance di danza

THE EMOTICONS ORCHESTRA

Laboratorio performance di musica

• Dalle ore 20.00

COMPAGNIA TEATRO DEL PICCIONE in “PICCOLI EROI...AI FIGLI PARTITI”

Spettacolo per adolescenti, interattivo e site-specific



7 SETTEMBRE 2019

• Ore 18.00

PRESENTAZIONE RISULTATI DEI LABORATORI SETTIMANALI

• Ore 18:30

PINACCI NOSTRI & CASABABILONIA IN “MEMORIE DI STRADA”

Spettacolo itinerante



8 SETTEMBRE 2019

• Ore 18.00

UAP IN “ENTROPIA”

Laboratorio performance di danza



9-11 SETTEMBRE WORKSHOP PER ADOLESCENTI

(Parco del Pineto, Biblioteca Casa del Parco)



9 SETTEMBRE

• Ore 10-12

HIP HOP a cura di Lorena Ercolani, UAP

Laboratorio di danza hip hop

10 SETTEMBRE

• Ore 10-12

Laboratorio a cura di Chiara Casciani, Balletto di Roma

Laboratorio di danza classica e contemporanea

11 SETTEMBRE

• Ore 10-12

SITE SPECIFIC a cura dei Fuori Contesto

Laboratorio di danceability site- specific



21 SETTEMBRE

• Ore 9:00-13:00

#TUTTIINNATURA LIPU - HAI UN ALBERO PER AMICO?

A cura di Aurelio Volontari Decoro XIII e Lipu

Escursione naturalistica alla scoperta degli alberi del Pineto, tra racconti e biodiversità

urbana. Massimo 30 partecipanti con prenotazione obbligatoria.

Prenotazioni ed info: lorenzo.nottari@lipu.it - 338/1041209

Appuntamento ore 9:00 presso Biblioteca Casa del Parco in Via Pineta Sacchetti 78



Spettacoli e laboratori su prenotazione:

Biblioteca Casa del Parco,

via della Pineta Sacchetti n°78

tel: 06 45460671

info@fuoricontesto.it

L'iniziativa è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale

Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE