Fuochi nella notte 2017 - XV edizione

Festival per l'anniversario della Liberazione, a Genazzano (uscita Valmontone della A1). Sul palco Wrongonyou, Municipale Balcanica, LE MURA, Sex Pizzul, Belly Hole Freak, TU. INGRESSO GRATUITO In piazza San Giovanni o al Castello Colonna in caso di maltempo. Cena completa 10 € per tutta la durata dell'evento stand con birra, vino e panini.